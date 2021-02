“Io ci andrei subito” Tommaso Zorzi dice di “si” alla regina dei reality di Mediaset. Di cosa si tratta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Della passione e ammirazione di Tommaso Zorzi per Maria De Filippi ormai tutti sappiamo, tanto che lui ha espresso più volte di essere disposto a tutto pur di far parte di un suo programma e lavorare con lei. La sorpresa di Maria Qualche mese fa la presentatrice fece una sorpresa al ragazzo entrando nella casa con un collegamento, e Tommaso non stava più nella pelle finché le disse che per lei sarebbe disposto persino a fare le fotocopie. Queen Mary dal canto suo si è pronunciata con belle parole sull’influencer, lasciando quasi aperto uno spiraglio. Molti infatti ricorderanno che la donna ammise di aver rivalutato il giovane dopo un’antipatia iniziale: Ti dico la verità, all’inizio non mi eri simpatico, poi ti ho guardato con occhi diversi. All’inizio fai la parte dell’arrogante e dello sprezzante, quindi ho capito ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 19 febbraio 2021) Della passione e ammirazione diper Maria De Filippi ormai tutti sappiamo, tanto che lui ha espresso più volte di essere disposto a tutto pur di far parte di un suo programma e lavorare con lei. La sorpresa di Maria Qualche mese fa la presentatrice fece una sorpresa al ragazzo entrando nella casa con un collegamento, enon stava più nella pelle finché le disse che per lei sarebbe disposto persino a fare le fotocopie. Queen Mary dal canto suo si è pronunciata con belle parole sull’influencer, lasciando quasi aperto uno spiraglio. Molti infatti ricorderanno che la donna ammise di aver rivalutato il giovane dopo un’antipatia iniziale: Ti dico la verità, all’inizio non mi eri simpatico, poi ti ho guardato con occhi diversi. All’inizio fai la parte dell’arrogante e dello sprezzante, quindi ho capito ...

mariomoroni : ?? Nuovo Podcast! 'Se fossi Mark Zuckerberg me ne andrei subito' su @Spreaker - Annamar09456914 : @cora1cara TERRA SANTA..CI ANDREI SUBITO SE POTESSI - marco_stolfi : @GianniJ08 Buonasera. Sempre stato un Allegriano convinto,che ci ha fatto vincere per cinque anni consecutivi e con… - qveenostalgia : Mi sento la febbre ma non ho voglia di misurarla perché già so che se l'avessi andrei subito in crisi - FuryBionda : @panemarmellata @trattomale Io andrei subito ?? -