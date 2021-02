Ilary Blasi e il ritorno alle origini: “I naufraghi torneranno a soffrire la fame” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manca poco all’inizio de ‘L’isola dei famosi’, per un’edizione che sarà particolarmente frizzante. A toccare l’argomento è la conduttrice, Ilary Blasi Ilary Blasi (Instagram)Mese che vai, reality show che trovi. Il ‘Grande Fratello Vip’ procede a vele spiegate verso la fine, con i concorrenti ancora in gara che studiano tutte le strategie del caso per portare a casa la finale ed, ovviamente, la vittoria. Tommaso Zorzi resta uno dei candidati principali al successo finale, come anche diversi sondaggi confermano. Non solo Zorzi. Anche Dayane Mello è una delle concorrenti più gettonate per arrivare fino in fondo, cosi come Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Mancano ancora poche settimane (la finale ci sarà il 1 marzo), è tutto è ancora in gioco. Per il programma guidato da Alfonso Signorini saranno, ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manca poco all’inizio de ‘L’isola dei famosi’, per un’edizione che sarà particolarmente frizzante. A toccare l’argomento è la conduttrice,(Instagram)Mese che vai, reality show che trovi. Il ‘Grande Fratello Vip’ procede a vele spiegate verso la fine, con i concorrenti ancora in gara che studiano tutte le strategie del caso per portare a casa la finale ed, ovviamente, la vittoria. Tommaso Zorzi resta uno dei candidati principali al successo finale, come anche diversi sondaggi confermano. Non solo Zorzi. Anche Dayane Mello è una delle concorrenti più gettonate per arrivare fino in fondo, cosi come Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Mancano ancora poche settimane (la finale ci sarà il 1 marzo), è tutto è ancora in gioco. Per il programma guidato da Alfonso Signorini saranno, ...

