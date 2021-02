Il discorso di Draghi è la risposta alle giovani generazioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi al Parlamento è la risposta che i giovani italiani, i più colpiti insieme alle donne dalla crisi sociale ed economica causata dalla pandemia, attendevano da tempo. Il richiamo alla responsabilità che, nell’immediato dopoguerra, le generazioni passate ebbero nel compiere scelte decisive per le generazioni future, è un messaggio di grande speranza, una mano tesa verso le giovani generazioni affinché tornino ad avere fiducia nelle istituzioni. Questa crisi ha stravolto le vite di ognuno di noi. I numeri relativi alle vittime, alle terapie intensive, ai malati, i dati sul calo dell’occupazione, soprattutto di giovani e donne, l’indice ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildel presidente del Consiglio Marioal Parlamento è lache iitaliani, i più colpiti insiemedonne dalla crisi sociale ed economica causata dalla pandemia, attendevano da tempo. Il richiamo alla responsabilità che, nell’immediato dopoguerra, lepassate ebbero nel compiere scelte decisive per lefuture, è un messaggio di grande speranza, una mano tesa verso leaffinché tornino ad avere fiducia nelle istituzioni. Questa crisi ha stravolto le vite di ognuno di noi. I numeri relativivittime,terapie intensive, ai malati, i dati sul calo dell’occupazione, soprattutto die donne, l’indice ...

