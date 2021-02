Icardi alla Juve, è fumata grigia ancora una volta: ma occhio al Milan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ormai la sessione di mercato di gennaio è giunta al termine già da giorni, ma le varie dirigenze stanno già mettendo a punto le strategie per quelle che saranno le future operazioni in entrata ed in uscita. Una trattativa che va ormai avanti da tempo, senza però avere successo fino ad ora, è stata quella L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ormai la sessione di mercato di gennaio è giunta al termine già da giorni, ma le varie dirigenze stanno già mettendo a punto le strategie per quelle che saranno le future operazioni in entrata ed in uscita. Una trattativa che va ormai avanti da tempo, senza però avere successo fino ad ora, è stata quella L'articolo

GoalItalia : “L’Inter è la prima squadra che ho preso alla PlayStation. Mi piaceva giocare con Ibra e Adriano' ?? L'ex capitano… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: E’ soprattutto la variante inglese ad allarmare gli esperti in Piemonte. E a mettere apprensione nel Vco sono state le dichia… - despecialuan : @DrBlackMrWhite1 @kravotz @mattiamelara_ @AlbeFarted Difficile.. Haaland è purtroppo fuori portata. Sarebbe tanta r… - BetterCallCris : Se ripenso alla nostra formazione in quel Celtic - Inter mi vengono i brividi: Carrizo Campagnaro, Ranocchia, Juan… - LaStampa : E’ soprattutto la variante inglese ad allarmare gli esperti in Piemonte. E a mettere apprensione nel Vco sono state… -