Grande Fratello Vip, Platinette contro Tommaso Zorzi: 'Ho l'impressione che sia il più perfido mai apparso in tv' (Di venerdì 19 febbraio 2021) al secolo Mauro Coruzzi, si scaglia contro , uno degli indiscussi protagonisti del . Platinette non usa mezzi termini per descrivere Tommaso Zorzi : 'Ho l'impressione che sia il più perfido mai ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) al secolo Mauro Coruzzi, si scaglia, uno degli indiscussi protagonisti del .non usa mezzi termini per descrivere: 'Ho l'che sia il piùmai ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - stefydissa : si chiama grande fratello perché eliminiamo stefania nel mondo più schifoso possibile era troppo lungo - doubleG____ : mia più grande soddisfazione di questo grande fratello è aver inquadrato subito la falsità di Maria Teresa. #tzvip -