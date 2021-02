Georgina | “So cosa vuol dire dover arrivare a fine mese Non sempre per la mia bellezza ho…”

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Rodríguez è una tra le wags più ricercate dalle riviste di moda. Ma non èstato tutto così semplice per la fidanzata di Cristiano Ronaldo, che si è confidata ai microfoni di Instyle. Alla rivista spagnola ha proprio sottolineato le sue origini umili e la fatica e il sacrificio per trovare il suo posto nel mondo. "Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici e l'universo mi ha premiato con lapiù grande: una bella famiglia. Ora che posso, essere in grado di aiutare gli altri è ciò che mi soddisfa di più. So anchesignifica iniziare in piccolo ealladel. Mi immedesimo molto nelle persone a causa delle mie origini umili", ha raccontato.caption id="attachment 107337" ...

"È vero che non sempre ho brillato per la mia bellezza, ma sono sempre stata felice". Georgina oltre ad occuparsi della sua numerosa famiglia pensa in grande e ha in mente di disegnare una sua linea d ...