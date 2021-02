Genoa-Verona (20 febbraio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ un Genoa in striscia positiva quello che ospita il Verona a Marassi e gli uomini di Ballardini, dopo il sesto risultato utile consecutivo in campionato, possono guardare con distacco alla zona salvezza e concentrarsi su un possibile derby con la Sampdoria per il decimo posto, traguardo che solo a fine anno sembrava impensabile. I InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ unin striscia positiva quello che ospita ila Marassi e gli uomini di Ballardini, dopo il sesto risultato utile consecutivo in campionato, possono guardare con distacco alla zona salvezza e concentrarsi su un possibile derby con la Sampdoria per il decimo posto, traguardo che solo a fine anno sembrava impensabile. I InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Genoa-Verona (20 febbraio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - pianetagenoa : GAZZETTA DELLO SPORT - Genoa-Verona, probabili formazioni - - buoncalcio : #RassegnaStampa del 19 Febbraio, per #Criscito giorno decisivo. #Genoa, #Radovanovic: “#GenoaVerona gara fondamenta… - lennart_czy : MATCHDAY?? ??#Genoa vs #Verona ??Forza, Grifone! ???? #SerieA ???Stadio Luigi Ferraris @GenoaCFC ???? #GenoaVerona - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa e Verona blindate: per i bookmaker c'è aria di 0-0, come all'andata -