Esplode il M5S, centrodestra filo-Draghi in maggioranza al Senato. Il Pd vede nero (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'esplosione della galassia grillina ha determinato un fatto nuovo. I partiti di centrodestra nella larga maggioranza che sostiene Mario Draghi hanno preso il sopravvento numerico sulla coalizione progressista formata da Pd, M5S e Leu. E' accaduto dunque proprio ciò che Nicola Zingaretti temeva: lo slittamento verso destra dell'asse della maggioranza. Senato: giallorossi con 110 Senatori, Fi-Lega con 115 Senatori "A Palazzo Madama – scrive Repubblica – le 21 defezioni targate 5S (15 voti contrari e sei non hanno partecipato al voto, non tenendo in considerazione i due in congedo o missione) fanno scendere la compagine grillina a 71 componenti, da sommare ai 35 Senatori del Pd e ai 4 di Leu: la pattuglia di Liberi e Uguali conta in realtà 6 ...

