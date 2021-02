Covid, i dati dell’Iss: l’Rt medio sale a 0,99 (Di venerdì 19 febbraio 2021) sale l’Rt medio in Italia: lo ha reso noto l’Iss, che ha pubblicato i dati del monitoraggio settimanale: come ogni venerdì. Dal 27 gennaio al 9 febbraio l’Rt medio, calcolato sui casi sintomatici di Covid, è stato pari a 0,99. Il range va da 0,95 al picco massimo di 1,07. sale quindi rispetto alla scorsa settimana l’Rt medio con un limite superiore che comprende l’uno. A breve verranno comunicate le decisioni sull’assegnazione delle fasce alle regioni italiane. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021)in Italia: lo ha reso noto l’Iss, che ha pubblicato idel monitoraggio settimanale: come ogni venerdì. Dal 27 gennaio al 9 febbraio, calcolato sui casi sintomatici di, è stato pari a 0,99. Il range va da 0,95 al picco massimo di 1,07.quindi rispetto alla scorsa settimanacon un limite superiore che comprende l’uno. A breve verranno comunicate le decisioni sull’assegnazione delle fasce alle regioni italiane. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

SkyTG24 : Covid, i dati Gimbe: 'I contagi salgono in 17 province, serve un lockdown di 3 settimane' - Agenzia_Ansa : Covid: mezza Italia rischia la zona arancione. L'Iss: Rt 0.99 in crescita, aumenta l'incidenza dei casi. La Val d'… - TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - VTrend_it : ?? Nel pisano quasi 80 nuovi casi ed un decesso - ivl24_it : Emergenza Covid-19, aggiornamento del 19 febbraio (dati 18 febbraio): 136 positivi, 3 decesso e 69guariti -