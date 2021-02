Corte Conti | Draghi | ' controllo essenziale | deve essere efficiente e intransigente'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Una funzione di", che", ma cheanche "rapido", perché l'emergenza che viviamo lo richiede. Così il premier Mario, nel suo primo incontro pubblico dopo la fiducia, alladeiper la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Conforta sapere che competenza, coraggio e visione - ha esordito il presidente del Consiglio - saranno qui esercitate in piena autonomia e indipendenza, come prescrive la nostra Costituzione. 'Ilpreventivo di legittimità sugli atti del Governo', 'quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato', la partecipazione 'al ...

Governo, Parlamento, Amministrazione Pubblica,deie tutte le Istituzioni del nostro Paese devono essere coprotagonisti di un percorso di rinascita economica e sociale", ha aggiunto il ...... sottoscritto il 29 dicembre tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, registrato dalladeia gennaio di quest'anno' , aggiunge Paolo Ficara. 'Gli interventi ammessi a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - "La Corte dei conti, cosi' come ha fatto nelle difficili fasi dell'attuazione delle misure urgenti di sostegno a economia e lavoro, anche in quelle ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - "Ho ripetuto piu' volte la parola 'controllo' perche' sono fermamente convinto dell'ufficio essenziale che la Corte svolge in tal senso ...