Ciaccheri | sarebbe bella sfida a primarie tra Calenda e Gualtieri

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – “Le disponibilita’ di Carloe Robertoalla candidatura a Sindaco di Roma sono importanti per l’Alleanza progressista. Prioritario adesso e’ tenere unito il nostro campo senza disperdere energie contro il candidato della destra e Virginia Raggi.” “Per questo motivo,davvero unanotizia che latraavvenga indi coalizione, magari insieme ad altre candidate e altri candidati.un atto di generosita’ e responsabilita’ utile a mobilitare in modo unitario il nostro popolo”. E’ quanto afferma Amedeo, Portavoce di Liberare Roma.

ilatwitta : @cheiuan @__LiquidSolid__ ???????? buone notizie, in effetti! Ma questa ciaccheri chi la sarebbe? Io ho cominciato pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciaccheri sarebbe

RomaDailyNews

Già, perché dall'avvio della crisi era maturata una certezza: Roberto Gualtieril'uomo ... Monica Cirinnà, Giovanni Caudo, Amedeo, Tobia Zevi, Paolo Ciani, da tempo sono in corsa con ...La Raggi, inoltre, secondo diversi mediastata in corsa per un posto da ministro dopo le ... di quello dell'VIII Amedeo, della consigliera regionale Michela Di Biase e dell'ex ...Oggi è il compleanno del quartiere nato nel 1920. L’area è stata colorata da palloncini rossi e addobbata con i pensierini dei bambini delle scuole ...Inaugurazioni e concerti per celebrare il compleanno del quartiere. Ciaccheri: “E’ diverso dagli altri, ma onoriamo lo stesso il quartiere” ...