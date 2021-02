'Chiudere tutte le scuole per tre settimane', la proposta dell'esperto per abbassare i contagi (Di venerdì 19 febbraio 2021) U n lockdown mirato solo per le scuole. Questa è la proposta del pediatra Italo Farnetani che parla di una chiusura mirata, di circa 3 settiman a, in cui far diminuire i contagi di Covid e in cui si ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) U n lockdown mirato solo per le. Questa è ladel pediatra Italo Farnetani che parla di una chiusura mirata, di circa 3 settiman a, in cui far diminuire idi Covid e in cui si ...

agataebasta1 : RT @levrierog: @GenCar5 In #Calabria situazione vergognosa Miseri 6 #puntivaccinali Nessuna prenotazione regionale. Un presidente facent… - Damonsvoice : sto lavorando a un progetto di traduzione su un app e nonostante abbia salvato il lavoro fatto fino ad ora ho paura… - FrancisJUnder12 : @cuoredialiante Si mormora che qualche azionista abbia chiesto ad Agnelli di chiudere tutte le attività irrilevanti - leggoit : «Chiudere tutte le scuole per tre settimane», la proposta dell'esperto per abbassare i contagi - AliceMell5 : @lasorelladiKarl @MMmarco0 Noi vorremmo lavorare in sicurezza e con tutte le cautele per vivere, invece siamo assog… -