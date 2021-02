Calciomercato Milan | rinnovo Donnarumma | arriva l’annuncio

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il derby e ildi Gigiosono gli argomenti del giorno. Il numero 99 rossonero ha parlato del suo futuro. Ildopo il pareggio in Europa League dovrà affrontare l’Inter in campionato. Non sarà un derby come gli altri, non solo per l’assenza del pubblico, ma anche per la posta in palio: L'articolo proviene da Inews.it.

BombeDiVlad : ??? 'Per il #Milan ho sempre dato il massimo' ??? #Donnarumma parla del derby e del suo futuro ????? #LBDV… - MilanForever81 : RT @cmdotcom: La migliore Inter della stagione stressa il Milan peggiore degli ultimi due anni - KaneACMilan : RT @LGWsport: #calciomercato #milan #Thauvin sempre più vicino. - infoitsport : Calciomercato Milan, Donnarumma e la trattativa per il rinnovo | Il suo ‘annuncio’ - infoitsport : Calciomercato Milan | Rinnovo Donnarumma: l’annuncio del portiere -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE!Commenta per primo Ile la Juventus lo hanno seguito a lungo e con Mino Raiola come agente il futuro di Ryan Gravenberch non potrà che essere florido. Secondo la stampa olandese sono tanti i club in prima fila per ...L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato vittima di insulti razzisti durante il match di Europa League contro la Stella Rossa, che ha seguito in tribuna al Marakanà di Belgrado. Alcuni tifosi ...Pavkov è stato l'eroe della partita di Europa League contro il Milan: l'agente ci ha raccontato in esclusiva la storia e il rapporto con la Stella Rossa ...