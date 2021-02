ArcelorMittal, Consiglio Stato: nessuna sospensiva immediata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Consiglio di Stato, al quale ArcelorMittal ha impugnato la sentenza del Tar di Lecce sulla chiusura degli impianti dell'area a caldo del siderurgico di Taranto, ha respinto la richiesta aziendale di un pronunciamento immediato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildi, al qualeha impugnato la sentenza del Tar di Lecce sulla chiusura degli impianti dell'area a caldo del siderurgico di Taranto, ha respinto la richiesta aziendale di un pronunciamento immediato

repubblica : ?? Stop agli impianti dell'ex Ilva, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva di ArcelorMittal - ilpost : Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di ArcelorMittal di sospendere la decisione del TAR di spegnere l’ex… - nicola_sellitti : RT @ilmanifesto: PARTITA ILVA #ilmanifesto #laprima Il Consiglio di Stato dice No alla sospensiva chiesta da ArcelorMittal dello spegnime… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: PARTITA ILVA #ilmanifesto #laprima Il Consiglio di Stato dice No alla sospensiva chiesta da ArcelorMittal dello spegnime… - Eliaolia : RT @ilmanifesto: PARTITA ILVA #ilmanifesto #laprima Il Consiglio di Stato dice No alla sospensiva chiesta da ArcelorMittal dello spegnime… -