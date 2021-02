Anelli | i più amati dalle star sono maxi | colorati e luccicanti

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Non potete non averli notati: non solo per le loro tonalità arcobaleno, ma anche perché nel giro di pochi mesi si sono trasformati nell’accessorio preferito di cantanti, modelle e it girl. Per una volta non si tratta di abiti, ma di anelli dall’attitude decisamente anticonformista. Perché sono grandi, colorati e luccicanti e regalano immediatamente un twist in più a qualsiasi outfit indossiate.