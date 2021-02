Wacebo Europe a Fiera Didacta 2021 | schermi digitali | laboratori mobili ed arredi per la scuola che attraversa il cambiamento possibile

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Consiamo da anni alla ricerca di ricette ‘corrette’ per laperché la vogliamo innovativa ma non vogliamo che vengano persi alcuni elementi fondamentali come il rigore delle lezioni tradizionali e la personalità di ogni docente. Il sapere e la cultura sono nelle mani di chi insegna e di chi apprende ma va L'articolo .