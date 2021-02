Vela, Olimpiadi Tokyo 2020: attesa per la scelta dei primi equipaggi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Consiglio della Federazione Italiana Vela, previsto per venerdì 19 febbraio, annuncerà i primi tre equipaggi italiani per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha infatti già strappato il pass per Nazioni in sei delle dieci discipline olimpiche della Vela e nelle prossime ore saranno sVelati gli equipaggi delle classi Nacra 17, 470 Maschile e ILCA 6. La proposta sarà portata dal Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre e sarà poi ratificata da tutto il Consiglio. Non tutte le classi hanno però concluso il loro percorso di qualificazione verso i Giochi: è il caso dei doppi acrobatici 49er maschile e 49er FX femminile, per i quali il nuovo evento decisivo è diventato il Lanzarote International Regatta, ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Consiglio della Federazione Italiana, previsto per venerdì 19 febbraio, annuncerà itreitaliani per ledi. L’Italia ha infatti già strappato il pass per Nazioni in sei delle dieci discipline olimpiche dellae nelle prossime ore saranno sti glidelle classi Nacra 17, 470 Maschile e ILCA 6. La proposta sarà portata dal Direttore Tecnico Michele Marchesini e del Presidente Francesco Ettorre e sarà poi ratificata da tutto il Consiglio. Non tutte le classi hanno però concluso il loro percorso di qualificazione verso i Giochi: è il caso dei doppi acrobatici 49er maschile e 49er FX femminile, per i quali il nuovo evento decisivo è diventato il Lanzarote International Regatta, ...

