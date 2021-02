Vaticano: linea dura in caso di rifiuto al vaccino anti-Covid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Vaticano sceglie la via più dura contro tutti i dipendenti che scelgono di loro volontà di non vaccinarsi contro il Covid. La vaccinazione risulta volontaria ma il decreto del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello, prevede che i dipendenti che per scelta non faranno il vaccino (che il Vaticano ha messo a disposizione di tutti i lavoratori dello Stato, a quanto riporta Ansa) fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio della mansione precedente. vaccino Covid Vaticano: cosa succede a chi si rifiuta? Il Vaticano, quindi, ha deciso che per chi si rifiuta “Senza comprovate ragioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilsceglie la via piùcontro tutti i dipendenti che scelgono di loro volontà di non vaccinarsi contro il. La vaccinazione risulta volontaria ma il decreto del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del, il cardinale Giuseppe Bertello, prevede che i dipendenti che per scelta non faranno il(che ilha messo a disposizione di tutti i lavoratori dello Stato, a quanto riporta Ansa) fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio della mansione precedente.: cosa succede a chi si rifiuta? Il, quindi, ha deciso che per chi si rifiuta “Senza comprovate ragioni di ...

