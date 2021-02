angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Usa, fermato il pirata della strada accusato della morte del padre di @NICKIMINAJ - CorriereQ : Usa, fermato pirata strada accusato morte padre Nicki Minaj - condorbox : Usa, fermato pirata strada accusato morte padre Nicki Minaj #news - giornaleradiofm : Usa, fermato pirata strada accusato morte padre Nicki Minaj: (ANSA) - NEW YORK, 18 FEB - E' stato arrestato il pira… - Agenzia_Ansa : Usa, fermato il pirata della strada accusato della morte del padre di @NICKIMINAJ -

E' stato arrestato il pirata della strada accusato di aver investito e ucciso il padre della rapper americana Nicki Minaj. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità. Il 70enne Charles Polevich è stato accusato di "aver abbandonato la scena di un incidente mortale e di aver manomesso le prove", ha detto la polizia. Polevich si è dichiarato non colpevole ed è