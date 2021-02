Tuiach non retrocede e arriva a invocare l'omofobia di Stato: 'In altri paesi i gay li mettono a morte...' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fabio Tuiach non ha nessuna intenzione di fare passi indietro o chiedere scusa. Anzi, continua imperterrito nella sua crociata omofoba contro gli omosessuali, con un contorno di insulti e allusioni ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fabionon ha nessuna intenzione di fare passi indietro o chiedere scusa. Anzi, continua imperterrito nella sua crociata omofoba contro gli omosessuali, con un contorno di insulti e allusioni ...

Benny26016557 : RT @radio_zek: “Non esiste il problema omofobia” dove “per i gay c’è il carcere o la pena di morte”; il consigliere comunale di Trieste Fab… - stemhh : RT @danieletigli: Cos’altro deve succedere affinché #tuiach venga cacciato (politicamente) da #Trieste? Dovrebbe gettare, non so, una vecch… - stemhh : RT @SacrumVer: Se a questo pseudo-italiano di nome Fabio Tuiach non piace il nostro paese se ne può andare tranquillamente. Direzione est s… - stemhh : RT @globalistIT: Il consigliere Triestino Fabio #Tuiach ha implicitamente ammesso che vorrebbe la pena di morte per i gay. A voi le consid… - danieletigli : Cos’altro deve succedere affinché #tuiach venga cacciato (politicamente) da #Trieste? Dovrebbe gettare, non so, una… -