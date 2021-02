Stefano De Martino | cambiamento notevole del figlio Santiago

Leggi su chenews

(Di giovedì 18 febbraio 2021)Decome tutti sappiamo è padre del piccolonato dal matrimonio con Belen Rodriguez, ecco come è cambiato. E’ diventato un conduttore di successo il ballerino napoletano che ha ottenuto la popolarità grazie alla sua partecipazione come allievo e poi professionista di Amici di Maria De Filippi e adesso che è passato alla concorrenza, si sta facendo davvero valere. Il giovane seppur molto presto è diventato padre per la prima volta nel 2013 del piccolo, ilavuto dalla sua ex moglie, la showgirl Belen Rodriguez da cui si è separato lo scorso anno. Oggi il piccolo è in procinto di compiere sette anni e la somiglianza con il padre è sempre più evidente, scopriamo insieme quanto è cambiato nel corso degli anni. LEGGI ANCHE>>> ...