Screening sulla scuola, tamponi tutti negativi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono tutti negativi i test effettuati ieri durante la prima giornata dello Screening nel mondo della scuola realizzato dall'amministrazione comunale di Salerno, in collaborazione con la regione Campania e la fondazione Ebris. I test molecolari sono stati effettuati sull'80% della popolazione scolastica dell'Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II" di Torrione alto e non hanno dato nessun riscontro sulla presenza di positivi asintomatici. Questa mattina la campagna di monitoraggio sta continuando presso le scuole Monterisi e Mazzetti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

