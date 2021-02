Reddito di cittadinanza: quanti sono i beneficiari oggi, nota Inps (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli ultimi aggiornamenti sul Reddito di cittadinanza e sull’omologa pensione riportano i dati sui beneficiari aggiornati al 4 febbraio 2021, come riferito dall’Inps in un apposito comunicato stampa diffuso mercoledì 17 febbraio. Stando al report i beneficiari del RdC sono 2,8 milioni, con 1,3 milioni di nuclei familiari. Il maggior numero di beneficiari si trova al Sud e nelle isole (più di 1 su 2, essendo il 63,3% del totale). L’Osservatorio su Reddito e Pensione di cittadinanza ha dunque aggiornato il calcolo dei beneficiari delle due misure considerando il periodo aprile 2019-gennaio 2021, nonché quelli del Reddito di Emergenza I (maggio-agosto 2020), REM II (settembre-dicembre 2020) e REM III ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli ultimi aggiornamenti suldie sull’omologa pensione riportano i dati suiaggiornati al 4 febbraio 2021, come riferito dall’in un apposito comunicato stampa diffuso mercoledì 17 febbraio. Stando al report idel RdC2,8 milioni, con 1,3 milioni di nuclei familiari. Il maggior numero disi trova al Sud e nelle isole (più di 1 su 2, essendo il 63,3% del totale). L’Osservatorio sue Pensione diha dunque aggiornato il calcolo deidelle due misure considerando il periodo aprile 2019-gennaio 2021, nonché quelli deldi Emergenza I (maggio-agosto 2020), REM II (settembre-dicembre 2020) e REM III ...

