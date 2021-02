Raffica di espulsioni | M5S vede la scissione

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Questa è un’intimidazione bella e buona, come quella che avviene regolarmente in ambienti che poco c’entrano, o dovrebbero c’entrare con la politica”. Lotta Nicola Morra, contro la sua espulsione e quella di un’altra ventina di colleghi: “Nessuno mi ha detto nulla, io fino a prova contraria sono e mi sento del Movimento”. Lotta contro una gestione che gli è piaciuta assai poco: “Crimi? No che non ci siamo sentiti, figurati”. La pentola a pressione del Movimento 5 stelle rischia di saltare. I governisti fanno spallucce per nascondere la grande preoccupazione, i dissidenti cercano di organizzarsi. “È un macello”, sintetizza con una certa efficacia nella sintesi Angelo Tofalo, che poi scappa a pranzo con alcuni colleghi. In un corridoio della Camera ecco Andrea Vallascas. L’espulsione dei senatori non lo ha scalfito: “Confermo il mio no”. Passa Luca Carabetta, collega per il sì, prova a ...

Sul Movimento 5 stelle , che in queste ore sta vivendo ore difficili in seguito alladi, Casalino ha dichiarato: "Secondo me si riprenderà, i valori, come quello dell'ambiente sono ...'Al 99% voterò contro il governo di Mario Draghi '. Il senatore Nicola Morra conferma il travaglio del Movimento 5 Stelle , a un passo dalla scissione ufficiale in Parlamento e forse anche fuori. Nel ...I primi contatti tra Camera e Senato ci sono già stati. L’obiettivo è quello di non disperdersi in mille rivoli come spesso accaduto nella storia dei 5 stelle, “perché se no sarebbero delle espulsioni ...Negli ultimi giorni si rincorrono voci sul futuro dell’ormai ex premier Giuseppe Conte e del suo portavoce Rocco Casalino. Quest’ultimo, in un’intervista ...