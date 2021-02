Probabili formazioni Sassuolo-Bologna, ventitreesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Sabato 20 febbraio alle ore 20.45 con diretta su Dazn è tutto pronto per questo derby emiliano tra due squadre a caccia di punti e non in un momento di forma poi così brillante. La zona Europa si allontana per i neroverdi, la salvezza non è ancora conquistata per i rossoblu. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo – De Zerbi fa ancora i conti con l’assenza di Boga, si affida così a Traore largo a destra con Djuricic, Berardi e Caputo a completare l’attacco. QUI Bologna – Dopo due panchine di fila Orsolini torna titolare, si accomoda in panchina Skov Olsen. Difficile invece che ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledi, match valido per ladi. Sabato 20 febbraio alle ore 20.45 con diretta su Dazn è tutto pronto per questo derby emiliano tra due squadre a caccia di punti e non in un momento di forma poi così brillante. La zona Europa si allontana per i neroverdi, la salvezza non è ancora conquistata per i rossoblu. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– De Zerbi fa ancora i conti con l’assenza di Boga, si affida così a Traore largo a destra con Djuricic, Berardi e Caputo a completare l’attacco. QUI– Dopo due panchine di fila Orsolini torna titolare, si accomoda in panchina Skov Olsen. Difficile invece che ...

