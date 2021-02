Noto, avvisano i familiari che è morta per Covid: ma il suo cuore torna improvvisamente a battere (Di giovedì 18 febbraio 2021) . “Miracolo” all’ospedale di Noto, in provincia di Siracusa, dove il cuore di una donna di 73 anni, ricoverata in terapia intensiva per Covid e di cui era stato dichiarato il decesso, ha ripreso immediatamente a battere lasciando senza parole i sanitari presenti. “Ho chiamato personalmente i congiunti della signora per comunicare loro la notizia”. La signora è ancora ricoverata. Miracolo all’ospedale Trigona di Noto, in provincia di Siracusa. Una signora di 73 anni, di Ferla, ricoverata nel reparto di terapia intensiva per complicazioni da Covid-19, è stata dichiarata morta, con tanto di comunicazione ufficiale ai suoi familiari, ma improvvisamente il suo cuore ha ripreso a battere. La notizia è stata ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) . “Miracolo” all’ospedale di, in provincia di Siracusa, dove ildi una donna di 73 anni, ricoverata in terapia intensiva pere di cui era stato dichiarato il decesso, ha ripreso immediatamente alasciando senza parole i sanitari presenti. “Ho chiamato personalmente i congiunti della signora per comunicare loro la notizia”. La signora è ancora ricoverata. Miracolo all’ospedale Trigona di, in provincia di Siracusa. Una signora di 73 anni, di Ferla, ricoverata nel reparto di terapia intensiva per complicazioni da-19, è stata dichiarata, con tanto di comunicazione ufficiale ai suoi, mail suoha ripreso a. La notizia è stata ...

