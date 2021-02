Napoli a pezzi: Gattuso svela un altro infortunio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il tecnico Gattuso dopo la sconfitta del Napoli con il Granada ha annunciato l’infortunio di Politano: ancora un infortunio per i partenopei La serata nera del Napoli non può lasciare soddisfatto Gennaro Gattuso. La sua squadra è vicina all’eliminazione dopo i primi novanta minuti di gioco. Il Granada ha segnato due reti senza subire e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il tecnicodopo la sconfitta delcon il Granada ha annunciato l’di Politano: ancora unper i partenopei La serata nera delnon può lasciare soddisfatto Gennaro. La sua squadra è vicina all’eliminazione dopo i primi novanta minuti di gioco. Il Granada ha segnato due reti senza subire e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @mirkocalemme: Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - Davide1926___ : RT @mirkocalemme: Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - YesIam1971 : @dariocruz73 @sscnapoli Volevi far intervenire ancora l ASL? Ma lo sai quante volte le squadre arrivano a pezzi agl… - DanGambard : RT @mirkocalemme: Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pezzi Cutolo se va con i suoi molti misteri ...quelle dei tanti che gli porgono ossequio nell'angusta aula del vecchio tribunale di Napoli di ... gestiti con la sorella Rosetta, e sulla trattativa che pezzi dello Stato fecero con le Brigate Rosse ...

Giudice: "Offerta di DAZN superiore a quella di SKY. Alla fine chi ci va a perdere è sempre il consumatore" Capisco perché si voglia far saltare la media company, mi sfugge, però, perché club come Napoli ... l'attribuisco a pezzi del discorso che non conosciamo. È un mistero che si svelerà più avanti'. ...

Napoli a pezzi L'Ultimo Uomo Napoli, rifiuti ingombranti abbandonati al rione Sanità Un frigorifero e uno specchio abbandonati fuori alla Basilica di Santa Maria alla Sanità. Intorno altri rifiuti ammassati e un cassonetto di fortuna arrivato chissà da dove. Il dramma dell'immondizia ...

Granada nel momento più duro: Gattuso ha solo due cambi e teme di perdere altri pezzi nel tour de force 'Siamo in emergenza da tempo, per le assenze e la fatica dei tanti impegni, ma non siamo venuti qui in vacanza ed ora è inutile piangersi addosso'. Per il Napoli, come sottolineato da Gattuso, è il mo ...

...quelle dei tanti che gli porgono ossequio nell'angusta aula del vecchio tribunale didi ... gestiti con la sorella Rosetta, e sulla trattativa chedello Stato fecero con le Brigate Rosse ...Capisco perché si voglia far saltare la media company, mi sfugge, però, perché club come... l'attribuisco adel discorso che non conosciamo. È un mistero che si svelerà più avanti'. ...Un frigorifero e uno specchio abbandonati fuori alla Basilica di Santa Maria alla Sanità. Intorno altri rifiuti ammassati e un cassonetto di fortuna arrivato chissà da dove. Il dramma dell'immondizia ...'Siamo in emergenza da tempo, per le assenze e la fatica dei tanti impegni, ma non siamo venuti qui in vacanza ed ora è inutile piangersi addosso'. Per il Napoli, come sottolineato da Gattuso, è il mo ...