Maria De Filippi censura una corteggiatrice: “Sono finita all’ospedale per il mio ex” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne di martedì 16 febbraio 2021, l’esterna della corteggiatrice Vanessa con il tronista Massimiliano ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche Maria De Filippi è apparsa molto turbata dalle parole della ragazza, che ha raccontato il dolore provato per una relazione “tossica” avuta da giovanissima, ma ha comunicato di non avere intenzione di mandare in onda questa parte dell’esterna. Si tratta infatti di qualcosa di troppo intimo e troppo grave per poter essere trasmesso nel corso di una trasmissione leggera che va in onda nel primo pomeriggio. Le prime esterne dei nuovi tronisti di Uomini e Donne L’episodio in questione è accaduto quando Maria De Filippi ha annunciato che si sarebbe parlato dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo, che ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne di martedì 16 febbraio 2021, l’esterna dellaVanessa con il tronista Massimiliano ha lasciato tutti a bocca aperta. AncheDeè apparsa molto turbata dalle parole della ragazza, che ha raccontato il dolore provato per una relazione “tossica” avuta da giovanissima, ma ha comunicato di non avere intenzione di mandare in onda questa parte dell’esterna. Si tratta infatti di qualcosa di troppo intimo e troppo grave per poter essere trasmesso nel corso di una trasmissione leggera che va in onda nel primo pomeriggio. Le prime esterne dei nuovi tronisti di Uomini e Donne L’episodio in questione è accaduto quandoDeha annunciato che si sarebbe parlato dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo, che ...

Cdl73884431 : #chesucc3de @GeppiC sembri Maria de Filippi cn qst domande?????? - TeamElia3 : RT @BITCHYFit: Maria De Filippi ha messo gli occhi su Tommaso Zorzi: ecco cosa potrebbe offrirgli - chevitaamara : Ma ci pensate mai che anche Maria De Filippi fa la cacca? - chihirohasagun : RT @ushitenslut: @chihirohasagun paolino let me be the maria de filippi to your maurizio costanzo - Blonda53952257 : SCUSATE C'È DA CHIAMARE MARIA DE FILIPPI ?? VOGLIAMO SAPERE TINA E GIANNI SPERTI COSA NE PENSANO E CHE LA CLIP NN CI… -