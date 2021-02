LIVE Olimpia Milano-Maccabi 56-40, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini allungano nel terzo quarto (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-40 Shields ne aggiunge altri due, +16 Milano. 54-40 Altra tripla di Jones. 54-37 Ancora Hines con un movimento da maestro! 52-37 Bryant prova a tenere a galla il Maccabi. 52-35 A segno Hines. 50-35 ANCORA DATOMEEEE! Allunga imperiosamente l’Armani, timeout Maccabi. 47-35 Anche Punter dalla lunga distanza! Che reazione dei meneghini! 44-35 LA RISPOSTA DI DATOME! Milano esce bene dal timeout. 41-35 Arriva anche la bomba di Bryant. Gli israeliani tornano a -6, timeout Olimpia. 41-32 Jones con la tripla riporta il Maccabi sotto la doppia cifra di svantaggio. 41-29 Assist di Hines, segna Delaney. 39-29 Jones firma i primi due punti della ripresa. INIZIO SECONDO TEMPO 21.33 Ci prendiamo qualche ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-40 Shields ne aggiunge altri due, +16. 54-40 Altra tripla di Jones. 54-37 Ancora Hines con un movimento da maestro! 52-37 Bryant prova a tenere a galla il. 52-35 A segno Hines. 50-35 ANCORA DATOMEEEE! Allunga imperiosamente l’Armani, timeout. 47-35 Anche Punter dalla lunga distanza! Che reazione dei! 44-35 LA RISPOSTA DI DATOME!esce bene dal timeout. 41-35 Arriva anche la bomba di Bryant. Gli israeliani tornano a -6, timeout. 41-32 Jones con la tripla riporta ilsotto la doppia cifra di svantaggio. 41-29 Assist di Hines, segna Delaney. 39-29 Jones firma i primi due punti della ripresa. INIZIO SECONDO TEMPO 21.33 Ci prendiamo qualche ...

