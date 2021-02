Lidia | uccisa a Pavia | Animalista vera | sempre dalla parte dei più deboli

(Di giovedì 18 febbraio 2021), 18 febbraio 2021 - Commozione e sgomento per la tragica morte diPeschechera , la donna di 48 anniera da anni in prima linea nella tutela degli animali: dal 2010 ...

Pavia, 18 febbraio 2021 - Commozione e sgomento per la tragica morte diPeschechera , la donna di 48 annia Pavia.era da anni in prima linea nella tutela degli animali: dal 2010 al 2012 era stata delegata dell'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), che oggi le ha reso ......al delitto diPeschechera si erano messi sulle tracce del compagno 28enne, rintracciato nella tarda serata di ieri in un ostello di Milano. E' stato lui stesso a confessare di averla, ...Pavia, 18 febbraio 2021 - Commozione e sgomento per la tragica morte di Lidia Peschechera, la donna di 48 anni uccisa a Pavia. Lidia era da anni in prima linea nella tutela degli animali: dal 2010 al ...Pavia, Lidia Pescherea uccisa dal compagno nel bagno del suo appartamento. A commettere l’omicidio sarebbe stato un giovane, di nome Alessio Nigro, 28 anni, originario della pro ...