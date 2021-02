“Le ragazze vogliono Dayane Mello” | arriva l’aereo a tinte rainbow al GF Vip | ecco la reazione – VIDEO

blogtivvu : “Le ragazze vogliono Dayane Mello”, arriva l’aereo a tinte rainbow al #GFVip: ecco la reazione – VIDEO ?? #DMVip… - inlovewithru : RT @Giorgia17021531: #tzvip “le ragazze vogliono Dayane Mello” S: “ormai le donne si accontentano” D: “sono desiderio anche per le donne or… - gretaluppi : @damncatra Commento di Stefania: ormai le ragazze si accontentano. Riferito al fatto che LE RAGAZZE VOGLIONO DAYANE… - gretaluppi : @damncatra Niente non ci riescono. è proprio tempo sprecato stare a spiegarvi le cose. RITENTIAMO passo per passo.… - gretaluppi : @damncatra aereo: le ragazze vogliono dayane. Commento di Stefania: ormai le ragazze si accontentano = le ragazze s… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazze vogliono

Fortune Italia

"LeDayane Mello", nuovo aereo al GF Vip Girls don't want boys girl want Dayane Mellow! La sua traduzione in italiano è: "Lenoni ragazzi, le..."Lenongli uomini,Dayane Mello" In mattinata un aereo da parte dei fan ha piacevolmente sorpreso Dayane ( qui il video). Nei cieli sopra Cinecittà vola uno striscione con ...Maria annuncia ai ragazzi una busta fuori in giardino: busta per i cantanti leggi Sangiovanni: comunicazione di Pettinelli che annuncia di aver visto un nuovo ragazzo che si chiama Sergio “ho chiesto ...In mattinata vola un aereo per Dayane nel cielo sopra Cinecittà: “Le ragazze non vogliono gli uomini, vogliono Dayane Mello” ...