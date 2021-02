La videolettera di Riccardo Bocca: che pena i sarcasmi sulla statura di Brunetta. Semmai il problema è cosa sa fare (Di giovedì 18 febbraio 2021) La videolettera di Riccardo Bocca: 18 febbraio 2021 Carissimo Renato Brunetta, le invio questa videolettera perché lei all’improvviso è tornato al centro dell’attenzione pubblica entrando nel Governo Draghi: quello atteso da tutti come il club dei “migliori” che dovrebbe prendere per mano il Paese e condurlo verso la salvezza. Nessuno, a dire il vero, aveva pensato a lei come stella di questo dream team. E invece eccola qua, direttamente dai tempi d’oro – per lei – dell’ultimo Governo Berlusconi, a riaffrontare la sfida delle sfide: rendere performante la Pubblica Amministrazione. Come e se riuscirà nel compito, si vedrà. Nel frattempo l’accoglienza che le è stata riservata dal solito circo degli haters, da qualche vignettista e – diciamolo – anche da qualche opinionista in deficit di buongusto è ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladi: 18 febbraio 2021 Carissimo Renato, le invio questaperché lei all’improvviso è tornato al centro dell’attenzione pubblica entrando nel Governo Draghi: quello atteso da tutti come il club dei “migliori” che dovrebbe prendere per mano il Paese e condurlo verso la salvezza. Nessuno, a dire il vero, aveva pensato a lei come stella di questo dream team. E invece eccola qua, direttamente dai tempi d’oro – per lei – dell’ultimo Governo Berlusconi, a riaffrontare la sfida delle sfide: rendere performante la Pubblica Amministrazione. Come e se riuscirà nel compito, si vedrà. Nel frattempo l’accoglienza che le è stata riservata dal solito circo degli haters, da qualche vignettista e – diciamolo – anche da qualche opinionista in deficit di buongusto è ...

