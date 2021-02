Isola dei Famosi 2021: svelati i nomi ufficiali dell’inviato e delle opinioniste (Di giovedì 18 febbraio 2021) Massimiliano Rosolino inviato, Zanicchi e Lamborghini opinioniste Mancano poche settimane all’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e gli addetti ai lavori stanno completando il cast. Stando a quanto riportato da TvBlog ha fatto sapere che Massimiliano Rosolino non fa parte dei naufraghi che si recheranno in Honduras, come inizialmente creduto. Ebbene sì, l’ex campione olimpico sarà nel reality show di Canale col ruolo di inviato, ereditando il posto di Alvin. Quindi lo sportivo è stato preferito vincendo ad Elenoire Casalegno, anche lei in lizza per tale posto. Per quanto riguarda gli opinionisti, sempre il portale ha confermato la presenza di tre poltrone. La prima sarà di Iva Zanicchi, in un’altra Elettra Lamborghini, mentre la terza potrebbe essere occupata da Tommaso Zorzi, una volta uscito dalla casa del Grande ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021) Massimiliano Rosolino inviato, Zanicchi e LamborghiniMancano poche settimane all’avvio della 15esima edizione de L’deie gli addetti ai lavori stanno completando il cast. Stando a quanto riportato da TvBlog ha fatto sapere che Massimiliano Rosolino non fa parte dei naufraghi che si recheranno in Honduras, come inizialmente creduto. Ebbene sì, l’ex campione olimpico sarà nel reality show di Canale col ruolo di inviato, ereditando il posto di Alvin. Quindi lo sportivo è stato preferito vincendo ad Elenoire Casalegno, anche lei in lizza per tale posto. Per quanto riguarda gli opinionisti, sempre il portale ha confermato la presenza di tre poltrone. La prima sarà di Iva Zanicchi, in un’altra Elettra Lamborghini, mentre la terza potrebbe essere occupata da Tommaso Zorzi, una volta uscito dalla casa del Grande ...

