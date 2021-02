Ilary Blasi presenta la sua capretta, new entry in casa Totti (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è una new entry nella famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi . A rubare la scena alla gatta Donna Paola è arrivata una dolcissima capretta fulva che ha già conquistato il cuore di Isabel. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è una newnella famiglia di Francesco. A rubare la scena alla gatta Donna Paola è arrivata una dolcissimafulva che ha già conquistato il cuore di Isabel. La ...

