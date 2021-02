**Governo: 535 sì per Draghi, Monti resta il più votato al battesimo in Parlamento** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il governo di Mario Monti, nato nel 2011 e sostenuto da un ampio arco di forze parlamentari, resta quello che nella storia repubblicana, in valore assoluto, ha ottenuto il più vasto consenso in occasione del primo voto di fiducia in Parlamento. Sostenuto da Pdl, Popolo e territorio, Pd, Udc, Fli, Italia dei Valori e Minoranze linguistiche, il 17 novembre del 2011 ottiene la fiducia al Senato con 281 favorevoli e 25 contrari, su 307 presenti, pari al 91%. Alla Camera, il giorno dopo, i favorevoli sono 556, i contrari 61 su 617 presenti, con una percentuale di sì pari al 90%. Dopo l'esecutivo di Monti, c'è il governo della solidarietà nazionale di Giulio Andreotti, che ottiene la fiducia il 16 marzo 1978, giorno del sequestro di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta. Alla Camera 545 voti a favore, 30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il governo di Mario, nato nel 2011 e sostenuto da un ampio arco di forze parlamentari,quello che nella storia repubblicana, in valore assoluto, ha ottenuto il più vasto consenso in occasione del primo voto di fiducia in Parlamento. Sostenuto da Pdl, Popolo e territorio, Pd, Udc, Fli, Italia dei Valori e Minoranze linguistiche, il 17 novembre del 2011 ottiene la fiducia al Senato con 281 favorevoli e 25 contrari, su 307 presenti, pari al 91%. Alla Camera, il giorno dopo, i favorevoli sono 556, i contrari 61 su 617 presenti, con una percentuale di sì pari al 90%. Dopo l'esecutivo di, c'è il governo della solidarietà nazionale di Giulio Andreotti, che ottiene la fiducia il 16 marzo 1978, giorno del sequestro di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta. Alla Camera 545 voti a favore, 30 ...

