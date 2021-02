Giappone, il partito di governo “apre” alle riunioni con le donne: “Ma stiano zitte” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – “Partecipate alle riunioni, ma state zitte”. Un’uscita che ha scatenato una nuova bufera in Giappone. Dopo le frasi “sessiste” di Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, un altro uomo di spicco nipponico è infatti finito al centro di una ridda di polemiche. Toshihiro Nikai, segretario generale del partito Liberal Democratico, intendeva aprire per la prima volta alle donne l’accesso alle riunioni dei vertici dello schieramento di governo. “Portare una prospettiva femminile”, ha detto Nikai. Giappone, la frase choc sulle donne Peccato che il leader del partito, rivolgendosi alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – “Partecipate, ma state”. Un’uscita che ha scatenato una nuova bufera in. Dopo le frasi “sessiste” di Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, un altro uomo di spicco nipponico è infatti finito al centro di una ridda di polemiche. Toshihiro Nikai, segretario generale delLiberal Democratico, intendeva aprire per la prima voltal’accessodei vertici dello schieramento di. “Portare una prospettiva femminile”, ha detto Nikai., la frase choc sullePeccato che il leader del, rivolgendosi...

