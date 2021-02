Gattuso | “L’unico tiro in porta è arrivato all’86 con Osimhen Sarebbe stato giusto il 2 a 1”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’allenatore del Napoli Rinoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata a Granada Su Politano “Ha avuto un problema al codue giorni fa, ha preso una botta quando facevamo riscaldamento. A fine primo tempo non ce la faceva, ora sarà da valutare, ma aveva dei problemi a respirare” . “incon, stiamo facendo fatica, arriviamo negli ultimi 25 metri e facciamo fatica a trovare combinazioni per mettere in difficoltà gli avversari. Siamo in emergenza, speriamo di recuperare quanti più calciatori è possibile” Sull’arbitraggio? “Il guardalinee mi ha detto che ha visto la mano in faccia di Di Lorenzo e l’hanno dovuto ammonire”. “Il Granada ha fatto ciò che doveva fare, sapevamo bene ...