Gattuso: “Anche Politano si è fermato. Senza 10 giocatori non si va da nessuna parte” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questi i pensieri di Gennaro Gattuso, che ai microfoni di Sky ha analizzato la sconfitta del Napoli a Granada: “Dobbiamo essere più precisi, dobbiamo rivedere l’approccio alla partita ma per come siamo messi e per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più. La priorità in questo momento è recuperare i giocatori, siamo dieci contati. Abbiamo perso Anche Politano. Passare o non passare, ma dove si va se siamo in 10 giocatori?. Nel calcio non c’è fato o destino, loro hanno impostato la partita sulla nostra sinistra e noi siamo stati dei polli”. Sulla mancanza di continuità: “Se una squadra non sta bene fisicamente non tiene il Granada nella sua metà campo, abbiamo macinato gioco e creato nel secondo tempo. Quando vai sotto di due gol è difficile e in questo momento il problema non è la condizione ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questi i pensieri di Gennaro, che ai microfoni di Sky ha analizzato la sconfitta del Napoli a Granada: “Dobbiamo essere più precisi, dobbiamo rivedere l’approccio alla partita ma per come siamo messi e per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più. La priorità in questo momento è recuperare i, siamo dieci contati. Abbiamo perso. Passare o non passare, ma dove si va se siamo in 10?. Nel calcio non c’è fato o destino, loro hanno impostato la partita sulla nostra sinistra e noi siamo stati dei polli”. Sulla mancanza di continuità: “Se una squadra non sta bene fisicamente non tiene il Granada nella sua metà campo, abbiamo macinato gioco e creato nel secondo tempo. Quando vai sotto di due gol è difficile e in questo momento il problema non è la condizione ...

