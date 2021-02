Fate The Winx Saga 2 ci sarà, Netflix rinnova la serie con qualche novità (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fate The Winx Saga 2 ci sarà: Netflix ha rinnovato la serie live action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Tante novità attendono il prossimo capitolo. Stando ai primi dettagli svelati dal colosso di streaming, la seconda stagione della serie originale Netflix sarà composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno e sarà prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. Le riprese inizieranno entro la fine dell’anno in Irlanda. In Fate The Winx Saga 2 ritroveremo il cast principale della prima stagione: Abigail Cowen nel ruolo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)The2 cihato lalive action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Tanteattendono il prossimo capitolo. Stando ai primi dettagli svelati dal colosso di streaming, la seconda stagione dellaoriginalecomposta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno eprodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. Le riprese inizieranno entro la fine dell’anno in Irlanda. InThe2 ritroveremo il cast principale della prima stagione: Abigail Cowen nel ruolo ...

