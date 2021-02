Fabrizio Corona: il giudice chiede che torni in carcere, spunta l’ipotesi di una revoca dei domiciliari (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giudice della Sorveglianza avrebbe chiesto la revoca dei domiciliari e il ritorno in carcere per Fabrizio Corona. La proposta di un dietrofront rispetto al differimento pena si sarebbe concretizzata nelle scorse settimane, riporta Ansa, e alla base vi sarebbe una serie di violazioni. Fabrizio Corona, l’ipotesi di un ritorno in carcere l’ipotesi di un ritorno in carcere, secondo le ultime indiscrezioni, si fa strada tra le ultime cronache relative al percorso giudiziario dell’ex re dei paparazzi. A chiedere che venga revocato il differimento pena, riferisce Ansa, sarebbe stato il giudice della Sorveglianza Marina Corti. La ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildella Sorveglianza avrebbe chiesto ladeie il ritorno inper. La proposta di un dietrofront rispetto al differimento pena si sarebbe concretizzata nelle scorse settimane, riporta Ansa, e alla base vi sarebbe una serie di violazioni.di un ritorno indi un ritorno in, secondo le ultime indiscrezioni, si fa strada tra le ultime cronache relative al percorso giudiziario dell’ex re dei paparazzi. Are che vengato il differimento pena, riferisce Ansa, sarebbe stato ildella Sorveglianza Marina Corti. La ...

