Draghi rilancia sull'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Il governo di Mario Draghi fa perno sulla transizione ecologica, sull'idea di uno sviluppo sostenibile posta a innervare l'azione del suo esecutivo, con un chiaro impegno nelle politiche necessarie a far fronte all'emergenza climatica, nel solco dell'azione europea. Il presidente del Consiglio ha però rilanciato anche sull'inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione. Ieri sera, in Aula a palazzo Madama, infatti, in sede di replica durante il voto di fiducia al suo esecutivo, Draghi affrontando il tema dell'ambiente e del concetto di sviluppo sostenibile, "che è alla base della giustizia tra generazioni", ha detto: "so che il Senato sta discutendo, nella forma di disegni di legge costituzionale, per inserire il concetto nella Costituzione. Il Governo conferma l'impegno ad andare in questa direzione". Una dichiarazione "molto positiva", commenta Gianluca Perilli, senatore M5S, primo firmatario della proposta di legge di riforma Costituzionale in questo senso attualmente all'esame della commissione Affari costituzionali (relatrice la senatrice M5S Alessandra Maiorino). La pdl punta a intervenire sull'articolo 9 della Costituzione inserendo la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Carta in un'ottica di razionalizzazione. Infatti benché la materia sia di potestà esclusiva dello Stato, il tema non è tra i diritti e i principi fondamentali che devono ispirare l'ordinamento giuridico.

