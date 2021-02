Draghi alla Camera per la fiducia In corso il dibattito

caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - davidefaraone : Al passaggio di #Draghi su Atlantismo ed europeismo ho guardato alla mia sinistra e tra i banchi del M5S nessuno ap… - Linkiesta : Il testo del gran discorso di Mario Draghi al Senato «Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto… - fsoglian : RT @anci_fvg: Le linee programmatiche enunciate ieri in #Senato dal presidente del Consiglio dei Ministri #MarioDraghi in merito alla Rifor… - pimpi59 : RT @AdalucDe: Notare le differenze... fatti, azioni. Non servono palliativi, dai pannicelli caldi di #Zingaretti alla terapia di #Draghi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi alla

Le parole del deputato di Italia Viva in un passaggio del suo intervento in aulaCameraricerca di una visione di lungo periodo Per l'economia italiana non è un bel momento. Secondo ... L'arrivo di Marioa Palazzo Chigi potrebbe aiutare a risolvere alcuni di questi temi e ad ...23.50 Governo, ok alla fiducia con 262 sì Via libera dall'Aula del Senato alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 262, i contrari 40 e gli astenuti 2. Erano presenti 305 senatori, ...Al via nell'Aula della Camera il dibattito sulla fiducia al governo Draghi. Il presidente del Consiglio segue il dibattito (che sarà interamente trasmesso in televisione) dai banchi ...