Covid, a Torriglia il comune manda i vigili a casa di chi non si vaccina

Genova, 18 feb – Misure anti Covid a Torriglia, dove il comune manderà i vigili proprio a casa degli over 80 che non risponderanno alla chiamata per il vaccino contro il Covid.

Covid, a Torriglia chi non si vaccina "rinuncia"

La decisione del comune è stata presa per "per avere la certezza che tutti sappiano di questa opportunità". Qualora gli anziani confermeranno di non voler fare il vaccino, "i vigili raccoglieranno in modo formale la loro rinuncia". Lo annuncia lo stesso sindaco di Torriglia, 2300 abitanti, Maurizio Beltrami, che assicura: "Non è una forma di pressione, ma di autotutela da parte del comune".

