Costiera Amalfitana, summit dei sindaci con l'Assessore Casucci (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiViabilità, prima di tutto e poi conseguentemente la piaga del dissesto idrogeologico, l'erosione marittima che ha consumato le spiagge e l'emergenza sanitaria, senza dimenticare una necessaria opera di promozione di eventi per promuovere il patrimonio culturale della Costiera Amalfitana. Sono alcuni degli argomenti affrontati questa mattina a Maiori, presso Palazzo Mezzacapo con Assessore regionale al turismo e alla semplificazione amministrativa Felice Casucci ed i sindaci della Costiera Amalfitana. A richiedere l'incontro era stata proprio la conferenza dei sindaci che chiede di uscire dall'emergenza e programmare il futuro. Il sindaco di Minori Andrea Reale, che nella conferenza dei sindaci della divina è delegato alla ...

