Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso dell’ottava puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Le anticipazioni sulla trama dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra spiazzerà Nico nel momento in cui deciderà di lasciarlo. L’ex novizia metterà la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze. Un duro colpo per Nico, il ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottavadi Che Dio ci6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Lesulladi Che Dio ci6 rivelano che nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra spiazzerà Nico nel momento in cui deciderà di lasciarlo. L’ex novizia metterà la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze. Un duro colpo per Nico, il ...

