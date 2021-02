Baggio, auguri teneri della figlia Valentina: “Trova qualcuno che ti guardi come mio padre fa con…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roberto Baggio compie oggi 54 anni. Un compleanno che il Divin Codino ha festeggiato in famiglia, come testimoniato dal post sui social di sua figlia Valentina. Quest’ultima ha così raccontato l’amore tra la leggenda del calcio italiano e sua moglie Andreina, con la quale sta insieme ormai dal 1989:“Trova qualcuno che ti guardi come mio padre fa con mia madre dopo 40 anni insieme”. In primo piano l’ex giocatore sorridente, davanti a un calice di vino bianco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Baggio AKA La Willa (@v Baggio) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Robertocompie oggi 54 anni. Un compleanno che il Divin Codino ha festeggiato in famiglia,testimoniato dal post sui social di sua. Quest’ultima ha così raccontato l’amore tra la leggenda del calcio italiano e sua moglie Andreina, con la quale sta insieme ormai dal 1989:“che timiofa con mia madre dopo 40 anni insieme”. In primo piano l’ex giocatore sorridente, davanti a un calice di vino bianco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daAKA La Willa (@v) SportFace.

BfcOfficialPage : ?? | BUON COMPLEANNO Oggi il Divin Codino compie 54 anni ?? ?Tanti auguri Roberto #Baggio ? #ForzaBFC #WeAreOne - SkySport : ROBERTO BAGGIO compie 54 anni. Auguri! ? «Il calcio è stata la mia passione, l’ho vissuta intensamente, ora mi limi… - BulletClubID : RT @acmilan: Happy birthday to the first iconic ponytail, Roberto Baggio! ???? Tanti auguri al Divin Codino, oggi 54enne ???? #SempreMilan… - BullaInterista : RT @CarloMazzone795: Tanti auguri Robby! Tanti auguri ROBERTO BAGGIO! - admofu88 : @CarloMazzone795 Tanti auguri Robby. Le scarpe di Baggio -