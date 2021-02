Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: a che ora inizia, quando finisce, cast completo, trama, gli episodi di giovedì 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L’appuntamento con altri due episodi è per stasera, giovedì 18 febbraio, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: Anticipazioni episodi giovedì 18 febbraio 2021, cosa succede Nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra, da poco tornata in convento, lascia Nico e non gli dà alcuna spiegazione. Il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Azzurra e Penny, nel frattempo, aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci”, la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L’appuntamento con altri dueè per18, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Che Dio ci6,in tv:182021, cosa succede Nel primoo dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra, da poco tornata in convento, lascia Nico e non gli dà alcuna spiegazione. Il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Azzurra e Penny, nel frattempo, aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi ...

