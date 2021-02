Altra vittima del covid: morto a Napoli lo scultore Luigi Mazzella (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl covid-19 si è portato via il noto scultore Luigi Mazzella, nato a Napoli, 86 anni fa. Il decesso dell’artista, secondo quanto rende noto la famiglia, è avvenuto all’ospedale Cotugno del capoluogo partenopeo, dove era stato ricoverato a causa delle complicanze innescate dal virus. “L’atelier Mazzella – informa la famiglia – diventerà la fondazione Luigi Mazzella nella Villa Haas che fu la villa del Cardinale Ruffo, uno studio caratterizzato da architettura settecentesca con volte murarie dove è passato il mondo della critica e dell’arte. Lì sono nate le creazioni di Luigi Mazzella e del suo maestro Ennio Tomai”. Nel 2016 per commemorare l’opera del Maestro Ennio Tomai, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl-19 si è portato via il noto, nato a, 86 anni fa. Il decesso dell’artista, secondo quanto rende noto la famiglia, è avvenuto all’ospedale Cotugno del capoluogo partenopeo, dove era stato ricoverato a causa delle complicanze innescate dal virus. “L’atelier– informa la famiglia – diventerà la fondazionenella Villa Haas che fu la villa del Cardinale Ruffo, uno studio caratterizzato da architettura settecentesca con volte murarie dove è passato il mondo della critica e dell’arte. Lì sono nate le creazioni die del suo maestro Ennio Tomai”. Nel 2016 per commemorare l’opera del Maestro Ennio Tomai, ...

