Vaccino AstraZeneca | da Aifa via libera per persone fino a 65 anni

Via libera alla somministrazione del Vaccino anti Covid AstraZeneca fino a 65 anni di età. "L'Aifa seguendo le indicazioni Ema aveva già dato l'autorizzazione a tutte le fasce d'età. Venerdì uscirà la circolare del Ministero con l'indicazione ulteriore fino a 65 anni". Lo ha detto il presidente dell'Aifa Giorgio Palù al Tg1. "I vaccini funzionano sicuramente contro la variante inglese, un po' meno contro quella sudafricana e brasiliana. Ma anche in questi casi sono in grado di proteggere da una infezione grave della malattia e dalla letalità".

