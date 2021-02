Ultimi sondaggi Ipsos: per 34% italiani larga maggioranza sarà problema per Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aumenta il consenso per la decisione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, di affidare l’incarico per la formazione di un nuovo governo a Mario Draghi. Ad oggi il 62% degli italiani approva la scelta. È quanto emerge dagli Ultimi sondaggi politici realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il consenso per l’incarico a Draghi sale sopra l’80% tra gli elettori Pd e Forza Italia e supera il 60% tra chi vota Lega. A sorpresa, la maggioranza dell’elettorato di Fdi – posizionatasi ufficialmente sul no all’esecutivo – approva la decisione del presidente della Repubblica. Ultimi sondaggi Ipsos: larga maggioranza, un bene o un male? Secondo un terzo degli intervisati (34%) ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aumenta il consenso per la decisione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, di affidare l’incarico per la formazione di un nuovo governo a Mario. Ad oggi il 62% degliapprova la scelta. È quanto emerge daglipolitici realizzati daper il Corriere della Sera. Il consenso per l’incarico asale sopra l’80% tra gli elettori Pd e Forza Italia e supera il 60% tra chi vota Lega. A sorpresa, ladell’elettorato di Fdi – posizionatasi ufficialmente sul no all’esecutivo – approva la decisione del presidente della Repubblica., un bene o un male? Secondo un terzo degli intervisati (34%) ...

Governo, Draghi: No fallimento politica né passi indietro su identità “Si è discusso molto sulla natura di questo governo – aggiunge – La storia repubblicana ha dispensato una varietà infinita di formule. Questo è lo spirito repubblicano di un governo che nasce in una s ...

